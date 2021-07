Die US-Inflationserwartungen, gemessen an der 10-jährigen Breakeven-Inflationsrate gemäß den Daten der St. Louis Federal Reserve (FRED), sind am Dienstag von ihrem siebenwöchigen Höchststand zurückgegangen. Damit lässt das Risikobarometer die eine Woche zurückliegende Erholungsbewegung verblassen, was darauf hindeutet, dass es den Händlern weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...