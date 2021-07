Jetzt ist es raus. Die EZB hat uns wieder erlaubt Dividenden von Banken zu erhalten. Welch ein Segen. Mit vor Verkrampfung knirschenden Zähnen wurde ein wohlformulierter "Freibrief" kommuniziert, der eigentlich keiner sein sollte aber doch einer sein muss. Warum so verschlungen formuliert? Nun, die EZB hat den Banken ab 1. Oktober wieder die Aufnahme von Dividendenausschüttungen erlaubt, aber eine sorgfältige Vorgangsweise (das Wort "prudent" ist hier bewusst gewählt worden) vorausgesetzt. Eine andere Möglichkeit als die Erlaubnis hätte die EZB auch gar nicht gehabt, denn davor hatten in USA ihre Bankenstresstests veröffentlicht, alle positiv, in UK detto, und beide Staaten haben sofort ihren Schutzbefohlenen die Freiheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...