Branchenkenner vermuten, dass sich die Zentralbanken in Neuseeland und in Kanada restriktiver als erwartet verhalten werden. Die Bank of New Zealand hat aktuell entschieden das derzeitige stimulierende Niveau der geldpolitischen Rahmenbedingungen zu reduzieren. Weitere Ankäufe von Vermögenswerten (im Scale Asset Purchase-Programm) werden eingestellt. Denn die neuseeländische Wirtschaft ist äußerst robust. Die "Official Cash Ratee" wird bei 0,25 Prozent belassen. In Kanada herrscht eine hohe ...

