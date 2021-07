Heute Abend um 20 Uhr gibt es Neuigkeiten von der Fed. Deshalb schaue ich ich mir an dieser Stelle im ersten Video die charttechnische Lage in US-Anleihen an, und im zweiten Video die Lage der drei großen US-Indizes. Wollen Sie meine Analysen im "Trade des Tages" erhalten? Dieses Angebot ist für Sie völlig kostenfrei! Melden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...