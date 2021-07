Die Anleger hätten sich vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der Fed sowie vor der Flut von Firmenabschlüssen am Donnerstag insgesamt zurückgehalten, hiess es am Markt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach zwei schwächeren Tagen wieder moderat im Plus geschlossen. Die Anleger hätten sich vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie vor der Flut von Firmenabschlüssen am Donnerstag insgesamt zurückgehalten, hiess es am Markt. Allerdings erwarten die Beobachter von der Fed noch keine Änderung des geldpolitischen Kurses.

