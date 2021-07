Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach zwei schwächeren Tagen wieder moderat im Plus geschlossen. Die Anleger hätten sich vor der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sowie vor der Flut von Firmenabschlüssen am Donnerstag insgesamt zurückgehalten, hiess es am Markt. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...