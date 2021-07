Herausforderungen beim Datenschutz blockieren die Einführung von Open Banking für Unternehmenswachstum und Innovation

Im Rahmen der von Pulse durchgeführten und von Delphix in Auftrag gegebenen Studie wurden 100 Technologieabteilungsleiter aus dem Finanz- und Versicherungsbereich befragt, um zu verstehen, wie gut sie auf die Einhaltung von Open Banking-Fristen vorbereitet sind und was ihnen dabei im Weg steht. Alle Befragten stammen aus EMEA (77 %) und APAC (23 %) und arbeiten in Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern.

Trotz der Anforderungen der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) und von starker Kundenauthentifizierung (SCA), die ursprünglich im September 2019 in Kraft treten sollten und sich dann um zwei Jahre verzögert haben, sind die meisten Finanzdienstleister noch nicht bereit. Laut der Umfrage geben 9 % der Befragten an, überhaupt nicht vorbereitet zu sein.

Die Studie zeigt auch, dass bislang nur 2 % alle Anforderungen von Open Banking erfüllt haben. Gleichzeitig haben 69 % die Hälfte oder weniger erfüllt.

"Der Finanzdienstleistungssektor befindet sich in einem massiven Wandel, in dessen Mittelpunkt Daten stehen. Für viele Banken, die sich auf ältere Systeme verlassen, stellen Datenschutz und Compliance jedoch große Hindernisse dar", so Daniel Graves, CTO von Delphix. "APIs (Application Programming Interfaces) für Open Banking könnten Finanzdienstleistern eine völlig neue Welt eröffnen, in der sie Daten nutzen können, um transformative Dienstleistungen voranzutreiben und überragende Kundenerfahrungen zu ermöglichen."

Wichtige Hindernisse für Open Banking

Die meisten Banken haben noch einen langen Weg vor sich, bis sie Open Banking unterstützen können, und stehen vor erheblichen Hürden. 62 % der Befragten geben an, dass der Schutz sensibler Daten über mehrere Systeme und APIs hinweg die größte Herausforderung für Datenschutz und Compliance darstellt. Andere haben Probleme damit, sensible Daten effektiv zu schützen, ohne den zeitnahen Zugriff auf Daten einzuschränken (40 %) und sicherzustellen, dass Compliance-Maßnahmen die Qualität und Nutzbarkeit von Daten bewahren (39 %).

Wenn es darum geht, APIs für Dritte zu öffnen, um Innovationen zu fördern, ist die größte Herausforderung für 60 % der Befragten der Zeit- und Arbeitsaufwand, der für die Erhaltung der Datenintegrität erforderlich ist. 52 % der Finanzdienstleister geben an, dass sie nur begrenzt in der Lage sind, die Entwicklung hochwertiger APIs und API-basierter Funktionen zur Marktreife zu beschleunigen. Die Engpässe, die sich daraus ergeben, überraschen nicht, wenn man berücksichtigt, dass 42 % mit synthetischen oder Teilmengen von Daten arbeiten. Die Generierung synthetischer Daten und die Unterteilung in Teilmengen erhöhen den Prozessaufwand, was Entwicklungsteams verlangsamt und die Software-Qualität beeinträchtigt, da in Testzyklen falsch positive und falsch negative Ergebnisse generiert werden.

Die Überwindung dieser Hürden wird eine Herausforderung darstellen, und die große Mehrheit der Befragten (92 %) geht davon aus, dass ihre betrieblichen Abläufe durch die Einführung von Open Banking-APIs unterbrochen werden.

"Herausforderungen im Hinblick auf den Datenschutz und veraltete Technologien behindern die Revolution des Open Banking", fügt Graves hinzu. "Finanzdienstleister müssen DevOps-Datentechnologien einführen, die konforme Daten schnell über APIs bereitstellen können, um diese Herausforderungen zu meistern."

Open Banking-Transformation

Selbst bei weit verbreiteter mangelnder Vorbereitung ist die überwiegende Mehrheit (84 %) der Ansicht, dass die Einhaltung von Open Banking-Richtlinien eine zentrale Priorität ist.

Open Banking wird weithin als eine Möglichkeit zur Förderung von Innovation und Modernisierung im traditionellen Bankwesen angesehen. 88 % der Befragten sind der Ansicht, dass sie die Anzahl der für Kunden verfügbaren innovativen Bankdienstleistungen in den nächsten drei Jahren erhöhen werden. Darüber hinaus ist mehr als die Hälfte (51 %) der Ansicht, dass Open Banking die Art und Weise, wie traditionelle Finanzdienstleistungen während desselben Zeitraums erbracht und genutzt werden, erheblich oder vollständig verändern wird.

Weitere Informationen finden Sie hier im vollständigen Forschungsbericht.

Methodik der Umfrage:

Die von Pulse durchgeführte Online-Umfrage wurde zwischen dem 23.01.2021 und dem 22.03.2021 durchgeführt und es wurden 100 Technologieabteilungsleiter aus der Finanz-, Bank- und Versicherungsbranche befragt. Alle Befragten stammen aus EMEA (77 %) und APAC (23 %) und arbeiten in Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern. Zu den Positionen gehören Director (45 %), Manager (33 %), C-Suite (11 %) und VP (11 %).

