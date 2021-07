Die Vorregistrierung beginnt am Donnerstag, 29. Juli und das Spiel enthält Blockchain-Technologie

"From my battle to our war. (Von meiner Schlacht zu unserem Krieg.)" MIR 4, die einzigartige Open World Fantasy beginnt am Donnerstag, dem 29. Juli mit der weltweiten Vorregistrierung.

MIR 4 von Wemade, die einzigartige Open World K-Fantasy MMORPG, beginnt am Donnerstag, 29. Juli mit der weltweiten Vorregistrierung. Die Vorregistrierung ist auf der offiziellen Website von MIR 4, dem Google Play Store und dem Apple App Store erhältlich. Vorregistrierte Nutzer können diverse In-Game-Artikel beim Öffnen des Spiels genießen. Das Spiel stellt das mystische und elegante Leben des Orients wunderschön dar es bietet ein herausragendes Erlebnis für MMORPG Spieler auf der ganzen Welt. Die globale Version enthält im Vergleich zur koreanischen ein Upgrade Blockchain-Technologie. Die digitalen Anlagen in MIR 4 können als NFT oder FT gestaltet werden, um mit Gewinn zu kaufen, verkaufen oder zu tauschen. Die globale Markteinführung wird in mehr als 170 Ländern sowohl für mobile Geräte als auch für den PC erhältlich sein. (Grafik: Business Wire)

Das Spiel stellt das mystische und elegante Leben des Orients wunderschön dar und bietet ein herausragendes Erlebnis für MMORPG Spieler auf der ganzen Welt.

Das Spiel ist so konzipiert, dass die Spieler Gelegenheit haben, ihre eigenen Pfade grenzenlos auszuwählen. Dies kann z. B. beinhalten, dass man zum Händler wird und Waren tauscht und verkauft, um an Reichtum zu gewinnen und dann den mächtigsten Clan der Welt zu gründen, der immer mächtiger wird, oder dass man einfach mit Freunden ins Unbekannte hinauszieht, um großartige Geschichten zu erzählen die Wahl liegt einzig und allein beim Spieler.

Da es in diesem Spiel keine festen Gewinnregeln gibt, konzentrieren sich die Spieler eher auf vier grundsätzliche Prinzipien: soziale, wirtschaftliche, politische und Wettbewerbsprinzipien, um sich auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Charaktere zu konzentrieren und so einen Lebenszyklus in der Welt des Spiels zu schaffen.

MIR 4 wurde im November 2020 zum ersten Mal in Südkorea auf den Markt gebracht. Bei seiner Markteinführung wurde es rasch zum am häufigsten heruntergeladenen Spiel im Land. Die globale Version stellt im Vergleich zur koreanischen ein Upgrade dar sie enthält Blockchain-Technologie. Die digitalen Anlagen in MIR 4 können als NFT oder FT gestaltet werden, um mit Gewinn zu kaufen, verkaufen oder für Profit zu tauschen.

Die Vorregistrierung steht auf der offiziellen Website von MIR 4, im Google Play Store und im Apple App Store zur Verfügung. Vorregistrierte Nutzer können sich über diverse In-Game-Artikel freuen, wenn sie das Spiel zum ersten Mal öffnen.

Die globale Markteinführung wird in mehr als 170 Ländern in 12 Sprachen (koreanisch, englisch, japanisch, chinesisch/traditionell, chinesisch/einfach, thailändisch, indonesisch, vietnamesisch, deutsch, spanisch, portugiesisch und russisch) sowohl für mobile Geräte als auch für den PC erhältlich sein. Die globale CBT für MIR 4 umfasst vier Tage vom 5. August bis zum 8. August 2021.

Besuchen Sie www.mir4global.com bzgl. weiterer Einzelheiten zu diesem bereits mit großer Spannung erwarteten MMORPG.

