STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur CDU:

"Bislang gibt Unionskanzlerkandidat Armin Laschet eine höchstens mittelmäßige Figur im Wahlkampf ab. Nun macht auch noch Söder Druck, damit eine Testpflicht für Reiserückkehrer bereits vom 1. August an gilt. Damit treibt der CSU-Politiker nicht nur die Bundesregierung vor sich her. Auch Laschet steht mal wieder als jemand da, der bei den brennenden Themen nicht auf der Höhe ist. Sollte er es ins Kanzleramt schaffen, muss er wenig so fürchten wie den Unionskollegen aus Bayern."/ra/DP/nas