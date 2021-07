TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Juli 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Juli:

TERMINE UNTERNEHMEN

01:40 KOR: Samsung, Q2-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen

06:30 FRA: Airbus, Halbjahreszahlen

06:55 DEU: Kion, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Q2-Zahlen (10.00 Call)

07:00 DEU: Hamborner Reit, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Takkt, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Schaltbau Holding, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q2-Zahlen (Call 10.30 h)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Halbjahreszahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: EdF, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Accor, Q2-Zahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (detailliert) (Pressecall 9.30 h,Analystencall 15.00 h) 08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen (detailliert)

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: National Express, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: EnBW, Q2-Zahlen (10.00 Call, 13.00 h Analystencall) 10:00 DEU: Metro Q3-Zahlen (detailliert) (10 Pressecall, 8.45 Analystencall) 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk

11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg, Halbjahres-Pk 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen

15:00 DEU: Bayer, Update zum Fünf-Punkte-Plan im Glyphosat-Rechtsstreit 17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Solvay, Halbjahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Halbjahreszahlen

ESP: Acciona, Q2-Zahlen

FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen

FRA: Casino, Halbjahreszahlen

FRA: Korian, Halbjahreszahlen

ITA: Mediobanca, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

PRT: EDP, Halbjahreszahlen

SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Pinterest, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Mastercard, Q2-Zahlen

USA: Edison International, Q2-Zahlen

USA: Southern Company, Q2-Zahlen

USA: Altria Group, Q2-Zahlen

USA: Comcast, Q2-Zahlen

USA: Diebold Nixdorf, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/21 08:45 FRA: Erzeugerpreise 06/21

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 07/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 06/21

11:00 BEL: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/21 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/21 (vorab)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/21

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Verwaltungsdaten-Informationsplattform geht online 08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Ist der Gold-Ton des Lindt-Schokoladenhasen als Marke geschützt? 11:00 DEU: Pk Wirtschaftsverband Industrieller Unternehmen Baden (wvib) zu Konjunktur-Umfrage für das erste Halbjahr 13:00 DEU: BGH verkündet Urteil zur Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen gegen VW im Dieselskandal DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden °

