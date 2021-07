Der kanadische Ölkonzern Crescent Point Energy Corp. (ISIN: CA22576C1014, TSE: CPG) zahlt seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,0025 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. Oktober 2021 (Record date: 15. September 2021). Damit schüttet das Unternehmen auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,01 CAD an die Aktionäre aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim ...

