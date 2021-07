DJ Heidelbergcement hebt Ergebnisprognose an

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement legt nach einem guten zweiten Quartal die Latte für 2021 höher. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs werde vor und nach Abschreibungen stark steigen, teilte der Baustoffkonzern in Heidelberg mit. Bislang war ein leichtes Plus prognostiziert worden, also maximal 5 Prozent mehr als in dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr.

Im abgelaufenen Quartal konnte Heidelbergcement den Umsatzeinbruch aus dem Vorjahr ausgleichen. Die Einnahmen kletterten auf vergleichbarer Basis um 18 Prozent auf 4,98 Milliarden Euro. Den operativen Gewinn, das Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Abschreibungen, steigerte der Konzern überproportional um 22 Prozent auf 1,182 Milliarden Euro. Er liegt damit noch über dem Niveau von 2019, das noch nicht von der Corona-Krise geprägt war.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von 823 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr hohe Wertberichtigungen zu einem Fehlbetrag von 3 Milliarden Euro geführt hatten.

Die gute Absatzentwicklung zum Jahresauftakt setzte sich auch im Frühjahr fort. Alle Geschäfte und Regionen verzeichneten zweistellige Zuwachsraten, besonders deutlich legten die Geschäfte in West- und Südeuropa zu.

"Heidelbergcement hat das erste Halbjahr 2021 mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Wir haben bei wesentlichen Kennzahlen Bestmarken erreicht."

Nach dem Schuldenabbau der vergangenen Jahre verfügt der Konzern über ausreichend sicheren Cashflow, um die vor geraumer Zeit in Aussicht gestellte Option eines Aktienrückkaufs umzusetzen. 1 Milliarde Euro stellte der Vorstand in den nächsten zwei Jahren bereit, wie das Unternehmen bereits am Vorabend mitteilte.

