Aktien: Apple-Aktie - das war es noch nicht

Anzeige / Werbung Die Kassen bei Apple klingeln auch im abgelaufenen Quartal. Dazu weist das wertvollste börsennotierte US-Unternehmen einen weiteren Erlössprung aus. Es läuft eben. Nur die Aktie konsolidiert erst mal. Die Coronavirus-Pandemie ist abgehakt, die Halbleiter-Knappheit lässt Apple nahezu kalt. Das Ergebnis: Im abgelaufenen Quartal wartet der US-Techriese mit einem Umsatz- und Gewinnsprung auf - auch dank China. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Apple mitteilte, sorgten ein boomendes China-Geschäft und eine anhaltend hohe Nachfrage nach 5G-fähigen Smartphines im zweiten Quartal für einen Umsatzboom: Der Erlös schoss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 81,4 Milliarden Dollar in die Höhe. Unter dem Strich verdoppelte sich das Nettoergebnis nahezu auf 21,74 Milliarden Dollar. Neben der klassischen Cash Cow, dem iPhone, zeigte sich Konzernchef Tim Cook zufolge auch die Streamingsparte sehr erfolgreich: Mittlerweile zähle Apple etwa 700 Millionen Bezahlkunden über seine verschiedenen Plattformen, nach 660 Millionen im Vorquartal 2021. Apple-Aktie ist etwas angeschlagen Apple ist mit rund 2,5 Billionen Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt, der Aktienkurs in einem langfristigen Aufwärtstrend. Nach den überzeugenden Quartalszahlen hat der Titel aber eine Pause eingelegt, auch der MACD (Momentum) dreht leicht nach unten. Ein Test der Unterstützungen bei rund 141 und 137 erscheint daher möglich. Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007100000,US5949181045,US67066G1040,US02079K1079

