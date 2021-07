FORD hat im zweiten Quartal trotz Problemen aufgrund des Mangels an Computerchips überraschend schwarze Zahlen geschrieben. Damit fiel der Quartalsgewinn zwar nur rund halb so hoch aus wie vor einem Jahr, doch damals hatte ein fast 1 Mrd. $ schwerer Buchungseffekt die stark durch die Corona-Krise belastete Bilanz ins Plus gehievt. Analysten hatten diesmal mit einem Verlust gerechnet. FORDs Umsatz legte um 38 % auf 26,8 Mrd. $ zu.



Daher hob man nun die Jahresprognose für den Betriebsgewinn um 3,5 Mrd. $ auf 9 bis 10 Mrd. $ für 2021 an. Der Konzern geht dank einer verbesserten Versorgung mit Bauteilen davon aus, in der zweiten Jahreshälfte 30 % mehr Autos zu fertigen als in den ersten beiden Quartalen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

FORD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de