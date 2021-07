Am Morgen kostete der Euro bis zu 1,1859 US-Dollar und damit so viel wie seit gut zwei Wochen nicht mehr.Zum Franken gibt der Euro in der Nacht auf den Donnerstag leicht nach. Die Gemeinschaftswährung notiert derweil auf 1,0777 nach 1,0786 Franken am Vorabend. Derweil wird auch der Dollar zum Franken leicht tiefer gehandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...