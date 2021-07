NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 267 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem Heimatmarkt liefen die Geschäfte der Fastfood-Kette weiterhin gut, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie der Investmentbank. Bei Online-Bestellungen seien die jeweiligen Orders größer gewesen. Der Konzern habe sich in der Werbung wieder verstärkt auf die im Februar auf den Markt gebrachten Hühner-Sandwiches fokussiert./bek/ajx



ISIN: US5801351017

