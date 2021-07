Nvidia (WKN: 918422) wird einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 durchführen, und es wird erwartet, dass die Aktien am 20. Juli auf splitbereinigter Basis in den Handel kommen. Die Aktie schloss am 19. Juli bei 751,19 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 468 Milliarden US-Dollar. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag bei 89, basierend auf einem Aktienkurs von 751 US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal außerordentliche Gewinne und meldete ein Umsatzwachstum von über 88 % im Jahresvergleich ...

