Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar etwas höher gezeigt. Er notierte gegen 8.30 Uhr mit 1,1856 Dollar, nachdem er am Mittwochabend mit 1,1836 Dollar gehandelt worden war.Die US-Notenbank hat es nicht besonders eilig mit der Rückführung der Anleihekäufe und da es weiterhin offen ist, wann damit begonnen wird, hat sich der US-Dollar nach anfänglichen Gewinnen im Anschluss an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...