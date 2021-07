Strabag konnte gleich zwei U-Bahn-Aufträge in Prag gewinnen: Eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Strabag a.s. und AŽD Praha s.r.o. erhielt den Zuschlag für die Modernisierung der Station Jirího z Podebrad im Zentrum Prags, und ein internationales Konsortium unter Beteiligung der beiden Konzerngesellschaften Strabag G a.s. und Ed. Züblin AG startet Ende 2021 den Bau des ersten Abschnitts der neuen U-Bahn-Linie D. Für 50 Mio. Euro (Strabag-Anteil: 65 Prozent) wird die Station Jirího z Podebrad im Zentrum Prags in der Nähe der Herz-Jesu-Kirche komplett modernisiert. Und: Zum Jahreswechsel 2021/2022 wird bereits das nächste große U-Bahn-Projekt mit Strabag-Beteiligung in Prag beginnen: Ein Konsortium bestehend aus Subterra a.s., zwei ...

