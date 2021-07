München (ots) -- Auch die dritte Folge von "Kampf der Realitystars" ist weiterhin erfolgreich- "Kampf der Realitystars" erzielte 10,1 % MA (14-49 Jahre) und 13,4 % MA (14-29 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,1 %München (ots) - Die RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" erzielte zur Primetime am gestrigen Mittwochabend erneut starke Quoten: Das von der Banijay Productions Germany produzierte Format erreichte mit der dritten Folge der zweiten Staffel um 20:15 Uhr 10,1 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern (14-29 Jahre) war die Sendung erfolgreich und fand mit 13,4 % MA großen Anklang.Bis zu bis zu 1,34 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten die dritte Folge des schillernden Realityformats, das von Cathy Hummels moderiert wird. Hummels: "Es ist schön zu sehen, dass unsere Arbeit vom Publikum honoriert wird. Ich erinnere mich gerne an die spannenden Drehtage in Thailand zurück und freue mich mit RTLZWEI über den anhaltenden Quotenerfolg."Die Realityshow war mit dem Hashtag KampfderRealitystars über die gesamte Primetime hinweg das meistdiskutierte Thema bei den deutschen "Twitter"-Usern und schlug den Hashtag bachelorette um ein vielfaches.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,1 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 28.07.2021, vorläufig gewichtet. Primetime: 20:15-23:15 Uhr. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Über "Kampf der Realitystars"Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2021". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format wird von Banijay Productions Germany.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4980784