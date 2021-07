Die nach dem Bitcoin zweitgrößte Kryptowährung Ethereum bietet derzeit die Chance auf einen Ausbruch zur Chartoberseite zu spekulieren. Die Chancen dafür sind vorhanden und aus charttechnischer Sicht nicht einfach vom Tisch zu wischen. Wer das Timing für eine Partizipation an den anstehenden Kursbewegungen optimieren möchte, wirft einen Blick in die Charts des ETHUSD. Die Kursmarken auf die es ankommt, erfahren Sie in den folgenden Zeilen. W-Formation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...