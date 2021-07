DGAP-News: SYNLAB AG / Schlagwort(e): Kooperation

SYNLAB: SYNLAB und AXA Partners gehen eine Partnerschaft ein, um sicheres Reisen in diesem Sommer zu erleichtern



29.07.2021 / 10:01

SYNLAB unterstützt AXA Partners dabei, dass Kunden und Mitarbeiter sicher reisen können

SYNLAB und AXA Partners nutzen SYNLABs ausgedehntes internationales Labornetzwerk und medizinisches Fachwissen, um sichere und einfache COVID-19-Tests zu ermöglichen und die Bereitstellung der PCR-Testergebnisse innerhalb von 24 bis 48 Stunden sicherzustellen SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen, und AXA Partners gehen eine Partnerschaft ein, um Kunden und Mitarbeitern sicheres und einfaches Reisen zu ermöglichen. AXA Partners ist Teil der AXA Gruppe, einem weltweit führenden Versicherungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, und betreut mit mehr als 9.000 Mitarbeitern Kunden weltweit. SYNLAB nutzt sein ausgedehntes Labornetzwerk, um den Kunden und Mitarbeitern von AXA Partners umfassende COVID-19-Tests in mehr als zehn europäischen Ländern, darunter Spanien, Portugal und Frankreich, in rund 900 Testzentren anzubieten. Die Partnerschaft kann auf weitere Länder ausgedehnt werden. PCR-Tests gelten als Goldstandard für COVID-19-Tests und bieten die höchstmögliche Sensitivität und Spezifität. Ein negatives PCR-Testergebnis stellt sicher, dass Kunden und Mitarbeiter nicht mit SARS-CoV-2 infiziert sind, was zum Schutz ihrer Umgebung beiträgt. Darüber hinaus kann es ihnen die Weiter- und Rückreise sowie den Grenzübertritt erleichtern. Neben PCR-Tests umfasst die Partnerschaft auch Antigentests und Selbstentnahme-Kits, sofern die Bestimmungen des jeweiligen Landes dies zulassen. Kunden und Mitarbeiter von AXA Partners können SYNLAB-Labore und Probenentnahmestellen über das geprüfte medizinische Netzwerk von AXA Partners finden, wobei SYNLAB - als bevorzugter Partner für COVID-19-Tests - in den Suchergebnissen an erster Stelle angezeigt wird. Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB, sagt: "In einer Zeit, in der Menschen auf der ganzen Welt das Reisen wieder aufnehmen wollen und sich verschiedene Varianten des SARS-CoV-2-Virus ausbreiten, bleiben Tests von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns, dass AXA Partners SYNLAB als bevorzugten Testanbieter ausgewählt hat. Gemeinsam werden wir das Reisen für ihre Kunden und Mitarbeiter so sicher wie möglich machen."



Julia d'Astorg, Chief International Medical Services Officer, AXA Partners: "Wir bei AXA Partners sind ständig bestrebt, unseren Kunden erstklassige Gesundheitsdienstleistungen zu bieten. Das bedeutet, dass wir bei der Suche nach einem Partner immer darauf achten, dass sein Servicestandard, sein Ethos und seine Fähigkeit zur prompten Innovation mit unserem übereinstimmen. Wir sind sehr froh, dass wir dies in SYNLAB gefunden haben." Für weitere Informationen: Medienkontakt:

Diana Tabor, FTI Consulting +49 (0) 151 46693856

diana.tabor@fticonsulting.com Kontakt für Investoren:

Mark Reinhard, SYNLAB +49 (0) 170 118 3753

Mark.Reinhard@synlab.com Über SYNLAB SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, SYMBOL: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.

SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.de und www.synlab.com.

29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

