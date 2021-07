München (ots) -- Wachstum über dem Branchendurchschnitt- Weiterentwicklung des Geschäftsmodells zahlt sich aus- Nachhaltiger Branchentrend: Schutzbedarf steigt und Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung nimmt abMünchen (ots) - Auch ohne das jährliche Highlight, den Schutz des Münchner Oktoberfests, ist die sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG im Corona-Jahr 2020 schneller gewachsen als die Branche und hat ihren Jahresüberschuss verdoppelt. Einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München hat den Umsatz im vergangenen Jahr von 8,9 Mio. Euro um 16,8 Prozent auf 10,4 Mio. Euro gesteigert. Die deutsche Sicherheitsbranche insgesamt hat in 2020 rund 9,2 Mrd. Euro umgesetzt und damit 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr (Quelle: BDSW). Wachstumstreiber waren zum einen Neukunden wie beispielweise aus dem Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriebereich. Außerdem hat sich der Schutzbedarf bei bestehenden Kunden wie Behörden und Krankenhäusern aufgrund der Corona-Pandemie erhöht. Die Umsatzeinbußen durch den Ausfall des Münchner Oktoberfests, für dessen Schutz sdm seit dem Jahr 2000 verantwortlich ist, konnten so überkompensiert werden.Die Profitabilität hat sdm im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Das operative Ergebnis (EBITDA) wurde von 0,44 Mio. Euro auf 0,88 Mio. Euro verdoppelt. Den Jahresüberschuss hat sdm sogar von 0,30 Mio. Euro auf 0,69 Mio. Euro erhöht."Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass sich sdm auf einem soliden Wachstumskurs befindet. Dies ist auf die im Jahr 2019 eingeleitete Weiterentwicklung und Modernisierung unseres Unternehmens zurückzuführen. So konnten wir auch die Marktverwerfungen durch die Covid-19-Pandemie erfolgreich meistern", sagt sdm-Geschäftsführer Oliver Reisinger. "Der Schutzbedarf bei Behörden, Unternehmen und im privaten Bereich nimmt stetig zu und das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung nimmt seit Jahren ab. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen uns nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten."Pressekontakt:sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // https://www.s-d-m.dePresse:Fabian Lorenz // lorenz@florenz-kommunikation.de // T: +49 (0) 151 40016085Original-Content von: sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157543/4980851