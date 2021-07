Die verbesserten Aussichten für die britische Wirtschaft hätten bei der jüngsten Geschäftsentwicklung geholfen, sagte Finanzchef William Chalmers am Donnerstag bei der Vorlage der Zwischenbilanz in London. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank soll in diesem Jahr nun etwa 10 Prozent erreichen. Bisher hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...