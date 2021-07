DGAP-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

TERRAGON AG mit erheblich gestiegenem Projektvolumen in 2021



29.07.2021 / 11:00

TERRAGON mit erheblich gestiegenem Projektvolumen in 2021 Weitere attraktive Projekte aus bestehender Akquisitionspipeline gesichert

Bereits vier Großprojekte für Service-Wohnen mit einem Volumen von 510 Mio. € im laufenden Geschäftsjahr akquiriert

Aktuell in der Umsetzung befindliches Projektvolumen auf insgesamt rund 840 Mio. € erhöht Berlin, 29. Juli 2021 - Die TERRAGON AG, führende Projektentwicklerin im Marktsegment Service-Wohnen für Senioren, hat heute ihre aktuelle Projektliste veröffentlicht. Im bisherigen Jahresverlauf 2021 konnte TERRAGON planmäßig bereits vier hochwertige Zukäufe tätigen, darunter in Dortmund, Murnau/Seehausen, Hamburg Hafencity und Köln. Das Gesamtvolumen dieser neu erworbenen Projekte beträgt rund 510 Mio. €. Dadurch erhöht sich das aktuell in Umsetzung befindliche Projektvolumen der Gesellschaft auf insgesamt rund 840 Mio. €. Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "In den ersten knapp sieben Monaten dieses Jahres ist es uns gelungen, aus unserer attraktiven Akquisitionspipeline ein erhebliches Projektvolumen zu sichern und die Expansion der TERRAGON AG erfolgreich voranzutreiben. Wir registrieren eine kontinuierlich hohe Nachfrage für unsere Produkte im Bereich Service-Wohnen und prüfen derzeit weitere hoch interessante Standorte. Wir werden daher auch in den kommenden Jahren weiter substanziell wachsen." Die TERRAGON AG hatte sich im Zuge der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2GSWY7) freiwillig zu einer regelmäßigen Veröffentlichung einer Übersicht ihrer im Bau oder in Bauvorbereitung befindlichen Projekte verpflichtet. Die heute veröffentlichte Projektliste des Unternehmens ist abrufbar unter www.terragon-ag.de/investor-relations/finanzpublikationen/.

Über TERRAGON: Die TERRAGON AG (Unternehmensanleihe: ISIN DE000A2GSWY7) ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Service-Wohnen für Senioren". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern im Bereich "Betreutes Wohnen" in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten, bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen unter: www.terragon-ag.de

