Berlin (ots) - Experten wie TV-Koch Ali Güngörmüs (bekannt aus "Die Küchenschlacht" im ZDF), Grill-Blogger Marcel Felix und Event-Köchin Sandra Christen verraten in der "School of Grill" ihre besten Tricks!Kommt das bessere Steak vom Holzkohle- oder Gasgrill? Wie grillt man Fisch, ohne dass er zerfällt? Und wie kann man leckere Desserts vom Grill zaubern? Diese Fragen und viele weitere beantworten Experten in der neuen Serie "School of Grill" von myHOMEBOOK, das Online-Magazin für Haus und Garte von BILD. Dabei sind TV-Koch Ali Güngörmüs (bekannt aus "Die Küchenschlacht" im ZDF), Grill-Blogger Marcel Felix und Event-Köchin Sandra Christen. Bei der Verkostung stößt noch Crossfit-Athletin und Foodie Vivien Hertz mit dazu."Ich salze das Steak vorher, aber pfeffern tu' ich erst am Schluss", verrät Sternekoch Güngörmüs in der ersten Folge. Auf keinen Fall sollte man das Steak direkt vom Kühlschrank auf den Rost legen. Mit dem "Handballentrick" stellt Güngörmüs fest, ob das Fleisch "rare" oder "medium" gegart ist. Die Sehnen entfernt er vor dem Grillen, aber der Fettrand darf ruhig dranbleiben. Und auch nach dem Grillen sollte das Steak noch etwas ruhen, damit sich der Fleischsaft darin verteilen kann.Die Grillmeister liefern in jeder Folge wertvolle Grill-Tipps und Rezeptvorschläge zum Nachkochen. Auch ausgefallenere Ideen wie gegrilltes Eis, Lamm-Aprikosen-Spieße oder Lahmacun vom Grill gehören dazu. Jede Woche wird eine weitere Folge veröffentlicht.Hier geht's zum kompletten Artikel mit Video:https://www.myhomebook.de/grillen/holzkohle-gasgrill-steak-challengemyHOMEBOOK ist eines der führenden deutschen Online-Magazine für Haus und GartenReichweite: 4,2 Mio Visits im Juni 2021 (IVW)