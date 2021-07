Die Credit Suisse hat enttäuschende Zahlen für das zweite Jahresviertel vorgelegt und dabei die Gewinnerwartungen der Analysten verfehlt. So haben die Auswirkungen des US-Hedgefonds-Debakel den zweiten Quartalsausweis in Folge verhagelt. Das Papier des Schweizer Geldhauses ist im Schweizer Standardwerte-Index (SMI) der Top-Verlierer.Konkret erzielte die Großbank von April bis Juni einen Gewinn von 253 Millionen Schweizer Franken (CHF), was einem Rückgang von rund 78 Prozent zum Vorjahresquartal ...

