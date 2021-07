Onera Health, ein führender Anbieter von Lösungen zur Schlafdiagnostik und -überwachung, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von Innovation Industries in enger Zusammenarbeit mit Invest-NL und den bestehenden Investoren imec.xpand, Jazz Pharmaceuticals, BOM und 15th Rock angeführt.

The model is wearing the head and chest patch of Onera STS innovative PSG system. (Photo: Business Wire)

Angeführt von Innovation Industries in enger Zusammenarbeit mit Invest-NL und den bestehenden Investoren Jazz Pharmaceuticals, imec.xpand, BOM und 15th Rock, hat das Unternehmen vor, die Gelder einzusetzen, um klinische Studien durchzuführen und seine Schlafdiagnose- und Überwachungsprodukte in Europa und den USA weiter zu vermarkten. Onera hat kürzlich die CE-Kennzeichnung für sein erstes Produkt erhalten: ein innovatives Polysomnographiesystem (PSG-System), das die erstklassige Qualität eines Krankenhaus-Diagnosesystems direkt zum Benutzer nach Hause bringt.

"Wir werden die Mittel einsetzen, um klinische Studien in schrittweise größerem Umfang durchzuführen, unsere Partnerschaften in der EU und den USA auszubauen und unsere Produktentwicklung voranzutreiben, um unser Portfolio im Bereich der Schlafdiagnostik und -überwachung zu erweitern", sagte Ruben de Francisco, Gründer, CTO und Interim-CEO von Onera "Dies wird die Vermarktung unserer Produkte erleichtern und dem medizinischen Bereich helfen, die dringend benötigten Antworten für Millionen von Menschen zu liefern, die unter Schlafstörungen leiden. Wir freuen uns, eine so große Unterstützung von Investoren zu erhalten, die unsere Vision teilen."

Harm de Vries, Partner bei Innovation Industries, sagte: "Wir freuen uns sehr, diese Investition in Onera anzuführen ein Unternehmen, das sich in der perfekten Position befindet, um durch seine innovativen Schlafdiagnoseprodukte eine Betreuung wie im Krankenhaus auch zu Hause zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass Onera mit seinem Spitzenteam, Partnern und bahnbrechenden Technologie in der Lage ist, die bewährte Schlafmedizin allgemein zugänglich zu machen."

Leo Holwerda, Director Capital von Invest-NL fügte hinzu: "Unsere Investition in Onera ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie wir vielversprechende niederländische Start-ups und innovative Unternehmen unterstützen, um bedeutungsvolle Technologien und Lösungen auf den Markt zu bringen."

"Wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass Onera über das Potential verfügt, um die Industrie der Gesundheitsüberwachung aus der Ferne zu revolutionieren. Wir freuen uns zu sehen, wie Onera bei der Vermarktung seiner Produkte in Europa und den USA seinen Erfolg fortsetzt, der durch diese Investition ermöglicht wird", sagte Tom Vanhoutte, Partner bei imec.xpand.

Onera legt seinen Fokus auf bahnbrechende Schlafuntersuchungslösungen, die schnell, praktisch und klinisch genau sind. Die auf den Benutzer ausgelegte Technologie seines PSG-Systems ermöglicht nicht nur die Diagnose von Zuhause, sondern bietet auch Krankenhäusern, die nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu einer Schlafklinik anbieten können, die Möglichkeit, Untersuchungen zur Schlafdiagnose innerhalb ihrer Einrichtung umzusetzen.

Im letzten Monat stellten MedTech und Digital Health ihr Produkt der ersten Generation auf dem SLEEP 2021 Kongress vor und präsentierten ihre jüngsten Forschungsergebnisse für ein weltweit renommiertes Expertenpublikum, wobei sie ihr Ziel betonten, sich zu einem führenden Anbieter im Bereich der Schlafmedizin zu entwickeln.

Onera hat kürzlich seinen Hauptsitz in die Brainport-Region nach Eindhoven in den Niederlanden verlegt, während es den kommerziellen Betrieb weiter in den USA behält.

Über Onera

Onera Health ist ein Vorreiter, der die Schlafmedizin und Überwachung aus der Ferne transformiert. Seine bahnbrechenden Diagnostiklösungen und -dienste sind konzipiert, um Millionen von Menschen zu helfen, die unter Beschwerden im Zusammenhang mit Schlafproblemen leiden, während sie gleichzeitig auch andere medizinische Bereiche beeinflussen, indem sie die Überwachung einer Reihe chronischer Krankheiten ermöglichen und nicht zuletzt die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten in der ganzen Welt verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens generieren umfassende Schlaftestdaten für Mediziner in einer Vielzahl von klinischen und nicht klinischen Umgebungen, um die Versorgung der Patienten zu optimieren, und senken zudem die Kosten für das Gesundheitswesen. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerahealth.com

Über Innovation Industries

Innovation Industries ist ein Deeptech-Risikokapitalgeber, der bis zu 30 Millionen Euro in Unternehmen in den Bereichen Hightech, Agri&Foodtech und Medtech investiert.

Heute verwaltet Innovation Industries über 275 Millionen Euro in zwei Fonds und umfasst ein Team aus 15 Investitionsexperten. Seine größten Investoren sind der niederländische Pensionsfonds PME und PMT. Innovation Industries tätigt Investitionen von der Start- bis Spätphase und pflegt Partnerschaften mit allen niederländischen technischen Universitäten sowie dem Forschungsinstitut TNO. Weitere Informationen über Innovation Industries finden Sie unter: www.innovationindustries.com

Über Invest-NL

Invest-NL ist ein Impact-Investor, der sich für Unternehmen und Projekte engagiert, welche die Niederlande nachhaltiger und innovativer gestalten. Sein Fokus liegt auf Kohlenstoffneutralität und Kreislaufwirtschaft sowie auf innovativen, schnell wachsenden Unternehmen oder Scale-ups. Invest-NL unterstützt innovative Unternehmer durch Finanzierung und Beratung nach einem einfachen Prinzip: Die Wirkung ist unser Ziel, die Rendite ist unser Mittel. Als der niederländische Partner für europäische Investitionsinstitutionen setzt sich Invest-NL für Kooperationen ein und arbeitet stets mit anderen Investoren zusammen. Invest-NL hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt 60 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.invest-nl.nl

Über imec.xpand

imec.xpand ist ein Risikokapitalfonds für Investitionen in der Anfangs- und Wachstumsphase mit starken Strategien, die hardwaregetriebene Nanotechnologie-Innovationen zu erfolgreichen globalen Unternehmen entwickeln. Der Fonds wird von einem Team aus Unternehmern, erfahrenen Investoren und Unternehmensexperten unabhängig verwaltet, die ehrgeizige Start-ups im Technologiebereich dort ins Auge fassen, wo Technologien, Know-how und Infrastrukturen von imec zum Erfolg verhelfen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.imecxpand.com

Über Jazz Pharmaceuticals plc

Jazz Pharmaceuticals plc (NASDAQ: JAZZ) ist ein globales Biopharma-Unternehmen, dessen Zweck es ist, Innovationen voranzutreiben, um das Leben von Patienten und ihrer Familien zu verbessern. Wir setzten uns dafür ein, lebensverändernde Medizin für Menschen mit schweren Erkrankungen oft mit begrenzten oder gar keinen therapeutischen Möglichkeiten zu entwickeln. Wir verfügen über ein vielfältiges Portfolio aus auf dem Markt befindlichen Medikamenten und neuen Produktkandidaten, die sich in der frühen bis späten Entwicklungsphase befinden, in den Bereichen Neurowissenschaft und Onkologie. Darüber hinaus suchen wir aktiv nach neuen Optionen für Patienten, einschließlich neuartigen Wirkstoffen, Kleinmolekülen und biologischen Präparaten, durch Cannabinoid-Wissenschaft und innovative Verabreichungstechnologien. Der Hauptsitz von Jazz befindet sich in Dublin, Irland, und das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiter rund um den Globus, die Patienten in nahezu 75 Ländern betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.jazzpharmaceuticals.com und folgen Sie @JazzPharma auf Twitter.

Über BOM (Brabant Development Agency)

Das Unternehmertum ist der Treiber von Veränderungen. Von nachhaltigen Nahrungsquellen bis hin zu einer gesunden Zukunft, klimaneutraler Energie und der Entwicklung vielversprechender Schlüsseltechnologien die Brabant Development Agency (BOM) stellt sicher, dass Start-ups, die eine Rolle in diesen Bereichen spielen, mit Schwung starten und sich zu Scale-ups entwickeln, dass immer die richtigen Einrichtungen für Brabant-basierte Unternehmen zur Verfügung stehen und dass Unternehmen, die die internationale Bühne betreten möchten, dies auch tatsächlich tun können. Über die vergangenen vier Jahre hat BOM mit über 600 Unternehmen zusammengearbeitet, um diese Wirkung zu erzielen. BOM. Katalysiert Veränderung. Weitere Informationen finden Sie unter www.bom.nl

Über 15th Rock Ventures

15th Rock Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die in Human Augmentation und Informationstechnologien investiert und dabei das Ziel verfolgt, eine Wohlstandsgesellschaft in 100 Jahren zu schaffen. Die Definition von Human Augmentation ist die Schaffung einer Welt, in der Menschen ihre physischen Fähigkeiten verbessern können, verschiedene Fertigkeiten erlernen können, die zuvor nicht erreichbar waren, und von mehr Möglichkeiten im Leben profitieren, indem mehrere elementare Technologien kombiniert werden, wie etwa KI, Robotik, Elektronik, AR/VR sowie Gehirn-Maschine-Schnittstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.en.15th-rock.com

