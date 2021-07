Florierende Geschäfte nach dem Abbau von Corona-Restriktionen stimmen die Anleger an Europas Börsen optimistisch. Der breit gefasste europäische Index Stoxx 600 zog am Donnerstag 0,3 Prozent auf 463 Punkte an und erreichte damit eine neue Bestmarke. Der Euro Stoxx 50 sowie der Dax notierten 0,4 Prozent höher bei 4117 beziehungsweise 15.630 Zählern.

