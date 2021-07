In Europa und in den USA werden seit Jahren dringend notwendige Bau- und Sanierungsmaßnahmen verzögert und vernachlässigt. Mittlerweile ist den Verantwortlichen bewusst, dass akuter Handlungsbedarf besteht. In anderen Teilen der Erde zwingen Bevölkerungswachstum und der Wunsch nach Teilhabe und Wohlstand die Regierungen ebenfalls zum Eingreifen. Eine lukrative Chance für Anleger, die von der Gemengelage profitieren wollen.Die von Biden lancierten Konjunkturpakete in Höhe von zwei Billionen US Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...