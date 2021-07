NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbespezialist habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei sogar noch besser als erwartet ausgefallen. Dass die Margen im ersten Halbjahr die Erwartung verfehlt hätten, sei irrelevant. Die Erholung der Geschäfte sei auf gutem Wege./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 07:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 07:41 / BST



ISIN: FR0000077919

