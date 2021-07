DJ Heil: Arbeitsmarkt kommt in Schwung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich zufrieden mit den jüngsten Arbeitsmarktzahlen gezeigt. "Die Zahlen, die uns aus Nürnberg erreichen, sind sehr erfreulich", erklärte Heil in Berlin. Während die Arbeitslosigkeit normalerweise im Juli saisonbedingt steige, sei die Arbeitslosenquote in diesem Monat gesunken. Auch die Zahl der Menschen, die derzeit in Kurzarbeit sind, sei im Mai zurückgegangen. Positiv sei auch ein Zuwachs an gemeldeten offenen Stellen.

"Die Zahlen zeigen: Der Arbeitsmarkt kommt in Schwung und ist wieder aufnahmefähig", meinte Heil. Die Daten zeigten aber auch, wie wichtig das Instrument der Kurzarbeit gewesen sei und weiterhin sein werde. "Das Kurzarbeitergeld hat Millionen von Arbeitsplätzen gesichert und ist ein Garant für die Stärke des deutschen Arbeitsmarktes", erklärte Heil. Der SPD-Politiker betonte zudem, dass derzeit noch viele Ausbildungsstellen unbesetzt seien.

Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich im Juli weitaus deutlicher als erwartet verbessert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit sank die saisonbereinigte Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 91.000, und die saisonbereinigte Arbeitslosenquote ging auf 5,7 von 5,9 Prozent zurück. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich 22.500 weniger Arbeitslose und eine Quote von 5,8 Prozent prognostiziert.

