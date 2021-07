Am Standort in Oftering baut Elmet eine neue Halle samt Bürogebäude mit Platz für weitere Expansionen. Das in Oberösterreich, Oftering, gelegene Unternehmen Elmet setzt mit dem Neubau weiter auf Expansion. Auf rund 22.000 m² entstehen neue Produktionshallen und ein dreistöckiges Bürogebäude. Aufgrund der Corona-Pandemie lag das Projekt auf Eis. Bis Juni 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Produktionsfläche wird dabei um etwa 3.000 m² vergrößert, das Bürogebäude um 1.300 m². "Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...