Willibald Luger übernahm vor fast 50 Jahren als erster Motan-Vertreter den Vertrieb der Motan-Peripheriegeräte in Österreich. Er ist nun mit 89 Jahren verstorben. Mit Motan verband Willibald Luger eine langjährige und enge Partnerschaft. Bereits 1974 wurden die ersten Materialhandling-Anlagen in Österreich verkauft, gemeinsam installiert und in Betrieb genommen. 1973 erkannte Luger dann die Chancen, die die östlichen Nachbarländer Ungarn und die damalige Tschechoslowakei boten. Er bereiste erfolgreich ...

