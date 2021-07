Beim 8. Aktienturner presented by IRW-Press heisst das Finale VST gegen Addiko Bank. VST Building Technologies besiegte in Runde 1 RBI mit -1.09% zu -1.97%, in Runde 2 Wienerberger mit 0.00% zu -1.01%. In Runde 3 reichte gegen die VIG ein 0.00% zu -0.65%, im Semfinale setzte man sich gegen S&T mit 0,00 zu -1.16%.durch. Addiko Bank besiegte in Runde 1 Immofinanz mit 4.14 zu -0.36%, in Runde 2 Valneva mit -1.81% zu -4.80%, in Runde 3 Österreichische Post mit 0.74% zu -2.12% und im Semifinale den Verbund mit 3,65 zu 0,95. Damit könnte VST für den bisher grössten Erfolg des direct market plus sorgen, gibt es doch dort bei den meisten Titeln nur sehr selten Kursvorfälle. So auch bei VST, die Aktie hatte sich über die Qualfikation ins Hauptfeld gespielt ...

