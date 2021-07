Partnerschaft wird Plattform GamerzArena für E-Sport-Turniere und gemeinsame Marketingkampagnen nutzen

29. Juli 2021, Vancouver (British Columbia) - Alpha Esports Tech Inc. (CSE: ALPA, FWB: 5NP, OTC PINK: APETF) ("Alpha" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es durch den Beginn einer Partnerschaft mit Mais Esports ("Mais"), dem größten E-Sport-Medienunternehmen Brasiliens, auf den brasilianischen E-Sport-Markt expandiert.

Mais ist die Nummer eins unter den brasilianischen E-Sport-Portalen für Gamer und stellt Nachrichten über League of Legends, CS:GO, Fortnite, PUBG, Overwatch, R6 und andere wichtige E-Sport-Titel und -Turniere bereit. Insgesamt verzeichnet Mais auf seiner Website durchschnittlich 4 Millionen Seitenaufrufe pro Monat und hat in sozialen Medien insgesamt über 400.000 Follower, was Alpha den Zugang zu einem neuen, größeren Publikum ermöglicht.

Gemäß den Bedingungen dieser Partnerschaft

- wird GamerzArena die exklusive Plattform für sämtliche Online-E-Sport-Events von Mais in Brasilien werden, wo das Unternehmen wöchentlich eine Vielzahl an Gaming-Turnieren für Mais und dessen Anhänger ausrichten und betreiben wird;

- werden die Parteien gemeinsam vermarkten, um die Nutzerakquise für die Online-Gaming-Plattform GamerzArena von Alpha voranzutreiben, während Mais auch seine bestehenden Beziehungen in der brasilianischen Gaming- und E-Sport-Branche nutzen wird, um den Abonnement-Service des Unternehmens, GamerzArena+, zu promoten;

- werden sich Alpha und Mais die Umsätze für jede Registrierung einer bezahlten Mitgliedschaft sowie für alle durchgeführten Veranstaltungen und Turniere teilen.

"Brasilien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte des E-Sports und mit Mais als E-Sport- und Marketingpartner sind wir davon überzeugt, dass es beträchtliche Möglichkeiten gibt, unsere Nutzerbasis sowohl für GamerzArena als auch für GamerzArena+ zu erweitern", sagte der interimistische CEO Matthew Schmidt. "Diese Partnerschaft entspricht dem erklärten Ziel des Unternehmens, sein Hauptaugenmerk auf strategische Partnerschaften zu richten, von denen wir glauben, dass sie uns bei der kontinuierlichen Nutzerakquise helfen werden."

"Ich freue mich über diese Partnerschaft mit GamerzArena", sagte Eric Teixeirs, CEO und Founder von Mais Esports. "In Brasilien gibt es zahlreiche Gelegenheits- und Amateurspieler, die sich für E-Sport-Wettbewerbe interessieren, und mit Alpha können wir etwas wirklich Großartiges für die Fans und Gamer aufbauen."

Über Alpha Esports Tech Inc.

Alpha Esports Tech Inc. ist ein Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebenden Bereiche eSport, Mobile Gaming, eCommerce und andere wachstumsstarke Gelegenheiten gerichtet ist. Durch ein starkes Portfolio von Technologie-Assets und Produkten wie GamerzArena will Alpha Esports Tech moderne Gaming-Plattformen für die breite Masse attraktiv machen. Mehr erfahren können Sie unter www.alphatech.inc.

