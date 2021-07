Thimm investiert in das Produktionswerk Eberswalde und hat das bestehende Palettierzentrum durch eine zusätzliche Paletten-Umreifungsanlage und die Installationen eines neuen Paletteninserters erweitert. Damit reagiert das Unternehmen auf ein erwartetes wachsendes Volumen am Standort Eberswalde. Etwa drei Monate dauerten die Umbaumaßnahmen am Standort Eberswalde an, die weitestgehend bei laufender Produktion durchgeführt wurden. Nun erstreckt sich das erweiterte Palettierzentrum des Werkes der Thimm Pack'n'display auf insgesamt 1.400 m2 Fläche und ist damit um rund 10 m in der Länge gewachsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...