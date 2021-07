Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für die Märkte dieser Welt ist es eine bewegte Handelswoche. Mitten in der Bilanzsaision hat die chinesische Regierung Druck auf die Märkte ausgeübt. Außerdem äußerte sich die US-Notenbank Fed zu ihrer bisher lockeren Geldpolitik und kündigte mögliche Straffungen an. Als Marktanalyst bei CMC Markets ordnet Jochen Stanzl die Impulse ein und bewertet die Marktreaktionen. Dabei stehen m die Ergebnisse der Fed-Sitzung, die Bilanzsaison und die Meldungen aus China im Fokus. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV erklärt er, was der Trubel dieser Woche konkret für den Markt und vor allem für die Anleger bedeutet.