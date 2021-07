Berlin (ots) - Der Vorsitzende der Umweltorganisation BUND, Olaf Bandt, erwartet, dass nach der Bundestagswahl im September die Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft umgesetzt werden. Die zukünftige Agrarpolitik müsse im Einklang mit den klima- und umweltpolitischen Zielen Deutschlands stehen, schreibt Bandt in einem Beitrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). Sie müsse zudem den Agrarbetrieben eine ökonomische Perspektive ermöglichen, für eine artgerechte Tierhaltung und die Fördermittel zugunsten gesellschaftlicher Leistungen ausrichten. Der kürzlich vorgestellte Bericht der Kommission und das darin enthaltene Leitbild könnten "der erste Schritt auf dem Weg zu einem Gesellschaftsvertrag über eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungspolitik sein", so Bandt. Zugleich sei dies "eine gute Blaupause für den neuen Koalitionsvertrag nach der Bundestagswahl". In der Zukunftskommission hatten Vertreter von Wissenschaft, Land- und Ernährungswirtschaft sowie aus dem Verbraucher-, Tier- und Umweltschutz zehn Monate lang an einem neuen Leitbild gearbeitet und die empfohlene Agrarreform als gesamtgesellschaftliche Aufgabe beschrieben.



Pressekontakt:



nd.DerTag / nd.DieWoche

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4981411

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de