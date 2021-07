Bayer muss mehr Geld für die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA zurücklegen. Für das zweite Quartal bildet Bayer eine zusätzliche Rückstellung von 4,5 Milliarden Dollar (3,8 Milliarden Euro) vor Steuern und Zinsen, um mögliche langfristige Risiken abzubilden, wie das Unternehmen am Donnerstag in Leverkusen mitteilte.

