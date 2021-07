Inflation in Deutschland steigt im Juli auf den höchsten Stand seit 1993 - Kostenloses Webinar: DAX vor großer Änderung und was Sie beachten sollten

Werbung



Ein weiterer Monat geht zu Ende und ein weiteres Mal steigt die Inflation in Deutschland. Mit 3,8 Prozent liegt diese gar auf dem höchsten Stand seit 1993, wie das Statistische Bundesamt heute bekanntgab. Außerdem: Kostenloses Webinar: Der Derivate-Ausblick für das 2. Halbjahr - DAX® vor wichtiger Änderung und was Sie sonst noch beachten sollten.



Wie das Statistische Bundesamt heute auf Basis von vorläufigen Zahlen mitteilte, nahm die Inflation in Deutschland auch im Juli weiter zu und erreicht mit 3,8 Prozent den höchsten Stand seit 1993. Zuletzt lag die Teuerungsrate 2008 über drei Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Juni verzeichnete die Inflation ein Plus von 0,9 Prozent.

Als Grund für den weiteren Anstieg nennt das Statistische Bundesamt Basiseffekte durch die Mehrwertsteuersenkung im Juli 2020. Zudem hätten eine höhere CO2-Bepreisung sowie "übliche Marktentwicklungen" die Inflation beeinflusst.

Die Situation der Preiserhebung entspanne sich derweil weiter, da der stationäre Handel, die Gastronomie sowie die Beherbergungsbetriebe wieder geöffnet waren.





