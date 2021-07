Cleen Energy und die in Dubai ansässige FAM Ganz Green Energy Solar Energy Systems Installation L.L.C starten eine Kooperation für die Entwicklung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen in Dubai. Die FAM Ganz Gruppe ist ein Zusammenschluss aus dem Immobilien-Entwickler FAM Holding aus Dubai und der ungarischen Ganz Unternehmensgruppe. Beide Unternehmen haben langjährige Erfahrung und ergänzen das Leistungsportfolio mit der Contracting-Lösung der Cleen Energy AG. Die Kooperation ist auf eine initiale Dauer von 2 Jahren abgeschlossen und soll ein gemeinsames Projektvolumen der Errichtung von 40 bis 80 Millionen USD umfassen. Die Cleen Energy AG soll in den gemeinsamen Projekten als Projektentwickler und langfristiger Betreiber auftreten. Dabei sind vorrangig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...