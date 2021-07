In den USA verlieren ältere E-Reader vom Typ Kindle demnächst ihren Internetzugang und können fortan nur noch per Kabel bestückt werden. Hintergrund ist die bevorstehende Abschaltung der 2G- und 3G-Mobilfunknetze. In den USA erhalten Nutzerinnen und Nutzer der allerersten Kindle-Modelle derzeit E-Mails vom Hersteller Amazon. Darin werden sie darüber unterrichtet, dass ihre Geräte irgendwann nach dem Dezember 2021 keinen Internetzugang mehr haben werden. Betroffen sind ausschließlich Kindles, die zwischen 2007 und 2009 erworben worden waren - konkret geht es um die Kindle-Modelle der ersten und zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...