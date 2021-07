Tagesausblick für 30.07.: DAX erneut fester. Datenreigen geht weiter!

Richard Pfadenhauer,

Wie erwartet hält die US-Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik bis auf weiteres fest. Signifikante Impulse für die Aktienmärkte löste die Fed damit heute jedoch nicht aus. Zwar legte ein Großteil der Aktienbarometer leicht zu. Große Sprünge waren jedoch nicht zu beobachten. Als Bremsklotz erwiesen sich unter anderem schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. So stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stärker als von vielen Experten erwartet. Zudem wurde die erste Schätzung für das US-BIP in Q2 veröffentlicht. Demnach wuchs die US-Wirtschaft weniger als erwartet. Morgen folgen erste BIP-Schätzungen aus Europa.

Am Rentenmarkt reagierten Investoren entspannt auf die Fed-Zinsentscheidung. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent blieb ebenfalls ohne Wirkung. Morgen folgen zahlreiche weitere europäische Länder mit Inflationszahlen. Edelmetalle wie Gold und Silber reagierten derweil mit deutlichen Zuwächsen auf die anhaltend niedrigen US-Zinsen und dem heute deutlich schwächeren US-Dollar. Der Goldpreis sprang auf 1.830 US-Dollar pro Feinunze und die Notierung für Silber stieg gar um 3,3 Prozent auf 25,75 US-Dollar. Der Ölpreis legte nach einem leichten Rückgang der US-Lagerbestände leicht zu.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Airbus stieg nach guten Zahlen über das Junihoch. Aixtron zeigte sich für die zweite Jahreshälfte optimistisch und hob die Ziele an. Die Aktie legte daraufhin knapp zehn Prozent zu. Carrefour konnte im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch den Betriebsgewinn steigern. Das Wertpapier sprang daraufhin deutlich nach oben. HeidelbergCement erhöhte die Ziele ebenfalls. Die Aktie reagierte jedoch mit einem leichten Kursabschlag. STMicroelectronics profitierte von starken Quartalszahlen und näherte sich dem Allzeithoch. TotalEnergies kündigte ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. VW erhöhte nach einem starken Quartal die Prognose für das Gesamtjahr. Der DAX-Titel legte daraufhin leicht zu.

Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von AirFrance KLM, BNP Paribas, Fresenius, Hermes, LafargeHolcim, MTU Aero Engines, Renault, Siemens Gamesa und Siemens Healthineers sowie aus den USA Caterpillar, ExxonMobil und Procter & Gamble zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP Q2, vorläufig

Europa - BIP Euro-Zone Q2, vorläufige erste Schätzung

Europa - Arbeitsmarkt, Juni

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli vorläufig

Frankreich - BIP, Q2, erste Schätzung

Frankreich - Verbraucherpreise, Juli vorläufig

USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Juli

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juli endgültig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.570/15.690/15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.360/15.475 Punkte

Der DAX setzte zu Handelsbeginn den Aufwärtstrend von gestern zunächst fort. Am Nachmittag mündete der DAX allerdings in eine Seitwärtsbewegung zwischen 15.620 und 15.660 Punkte. Damit bleibt die Widerstandszone 15.650/15.690 Punkten zunächst weiter bestehen. Neue Impulse dürfte es erst oberhalb dieser Range geben. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.475 und 15.500 Punkten weiterhin eine Unterstützung.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 08.07.2021- 29.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2014- 29.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

