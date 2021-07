Bei PayPal liefen die Geschäfte im Zeitraum von April bis Juni weitgehend nach Plan. Allerdings fanden die Anleger im Q2-Bericht gleich mehrere Haare in der Suppe, weshalb der Titel zunächst unter Druck geriet.Der weltweit tätige Zahlungsdienstleister PayPal (US70450Y1038) legte am Mittwoch nach Börsenschluss Q2-Zahlen vor, die weitgehend den Erwartungen der Investoren entsprachen. Demnach konnte das in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) ansässige Unternehmen für den Zeitraum von April bis Juni ein Umsatzwachstum von 17 % auf 6,24 Milliarden ...

