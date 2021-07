London (ots/PRNewswire) - AI/ML-TECHNOLOGIE ZUR AUTOMATISIERUNG DER DATENEXTRAKTION AUS INVESTMENTDOKUMENTEN PRIVATER MÄRKTEAccelex, eine Datenerfassungs-, Analyse- und Reporting-Lösung für Privatanleger und Vermögensdienstleister, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Vereinbarung mit LGT Capital Partners ("LGT CP") erweitert hat, um seine hochmoderne SaaS-Plattform bereitzustellen und die Digitalisierung für die regelmäßige Extraktion kritischer Finanzinformationen aus einer Vielzahl von Anlagedokumenten für Privatmärkte zu nutzen. LGT CP war 2020 einer der ersten Kunden von Accelex.Die alternative Investmentbranche wird ihren Wachstumskurs fortsetzen, denn globale Unternehmen wie LGT CP, die bereits stark manuelle Arbeitsabläufe im Datenmanagement umstellen, streben mehr Transparenz im Fondsvermögen an. Dank Accelex kann LGT CP in einem viel kürzeren Zeitraum auf eine breitere Palette von Daten über das Fondsvermögen zugreifen, was enorme Vorteile für die Berichterstattung an die Begünstigten und die Entscheidungsfindung bei Anlagen mit sich bringt."Die Accelex-Lösung bietet Digitalisierung, Skalierung, Qualität und vollständige Überprüfbarkeit und ergänzt andere Maßnahmen, um einen nahtlosen Zugang zu Anlagedaten zu erhalten - bislang meist ein manueller Prozess", erklärte Ruud Wilders, Leiter des Privatmarktgeschäfts bei LGT CP. "Accelex bietet bewährte Funktionen für Fondsleistungsberichte und Abschlüsse. Wir freuen uns auf unsere weiteren Aufgaben und darauf, die Technologie auf andere grundlegende Investitionsworkflows wie Kapitalbilanzen und Cashflow-Mitteilungen auszudehnen.""LGT CP ist ein weltweit führender Anbieter von alternativen Anlagen und wir freuen uns, mit einem Unternehmen mit diesem Profil zusammenzuarbeiten, um unsere Lösung zur Verbesserung ihrer Geschäftstätigkeit zu liefern", erklärte Michael Aldridge, Präsident von Accelex. "Unternehmen in der Größenordnung von LGT CP - mit einem verwalteten Vermögen von über 80 Milliarden USD - profitieren sehr von der Automatisierung, die Accelex bietet, die Middle- und Backoffice-Funktionen rationalisiert und letztendlich bessere Einblicke in Investmentgeschäfte liefert."Informationen zu AccelexAccelex bietet eine Datenerfassungs-, Analyse- und Reporting-Lösung für Investoren und Vermögensdienstleister, mit der Unternehmen auf das volle Potenzial ihrer Daten zugreifen können. Auf der Grundlage unternehmenseigener künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens automatisiert Accelex Verfahren zur Extraktion, Analyse und gemeinsamen Nutzung kritischer Investitionsperformance- und Transaktionsdaten. Die Lösung wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Workflow-Anforderungen von Investoren und deren Vermögensverwaltern einfacher zu gestalten. Accelex hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Paris, Luxemburg, New York und Toronto. Weitere Informationen finden Sie auf: https://accelextech.comInformationen zu LGT Capital PartnersLGT Capital Partners ist ein führender alternativer Anlagespezialist mit mehr als 80 Milliarden USD an verwaltetem Vermögen und mehr als 600 institutionellen Kunden in 41 Ländern. Ein internationales Team von über 600 Fachleuten ist für die Verwaltung einer breiten Palette an Investitionsprogrammen verantwortlich, insbesondere in den Bereichen Privatmärkte, liquide Alternativen und Multi-Asset-Class-Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pfäffikon in der Schweiz hat Niederlassungen an mehr als zwanzig Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie auf: www.lgtcp.comPressekontakt:Ben SindenAccelex Technology Limited411-413 Oxford StreetLondonW1C 2PEben@accelextech.comOriginal-Content von: Accelex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086450/100875030