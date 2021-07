Hamburg - Sängerin Jasmin Wagner feiert im Alter von 41 Jahren ihr Comeback als Blümchen - und ist überzeugt davon, heute professioneller zu sein als zu Beginn ihrer Karriere in den 1990er-Jahren. Sie sei damals nicht in der Lage gewesen, schlechte Laune auszublenden, sagte der Ex-Teeniestar den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).



"Wenn was richtig blöd lief, habe ich mich einfach umgedreht und bin gegangen oder habe mich irgendwo eingeschlossen." Die Hamburgerin legt mit "Von Herzen" ihr erstes Album seit 15 Jahren vor. In einigen der Lieder verarbeitet sie nach eigener Aussage persönliche Erlebnisse, etwa ihre gescheiterte Ehe. "Lass los" sei "ein Song, den ich mir kaum anhören kann, ohne dass bei mir die Tränen fließen".



Wagner, die zuletzt als Schauspielerin arbeitete, fühlt sich durch den beruflichen Neustart "wahnsinnig lebendig": Sie komme sich vor "wie mit 20 und habe so ein herrliches Kribbeln im Bauch wie früher."

