Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 juillet/July 2021) The common shares of XRApplied Technologies Inc., previously listed as Zadar Ventures Ltd. (ZAD) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

XRA is an immersive technology solutions provider that specializes in bringing cost-efficient AR/VR e-commerce applications to businesses large and small. We accomplish this through a suite of proprietary products and services (AR catalog, toy gamification, AR App e-commerce, AR/VR interactive games) that we bring to the masses via our exclusive XRA Marketing Platform.

Les actions ordinaires de XRApplied Technologies Inc., précédemment inscrites sous le nom de Zadar Ventures Ltd. (ZAD) ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

XRA est un fournisseur de solutions technologiques immersives spécialisé dans la fourniture d'applications de commerce électronique AR/VR rentables aux entreprises, grandes et petites. Nous y parvenons grâce à une suite de produits et services exclusifs (catalogue AR, gamification de jouets, commerce électronique d'applications AR, jeux interactifs AR/VR) que nous proposons au grand public via notre plate-forme marketing exclusive XRA.

Issuer/Émetteur: XRApplied Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): XRA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 67 044 584 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 16 115 450 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 98422K 10 9 ISIN: CA 98422K 10 9 3 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 30 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for XRA. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com