QuadraGen ist ein Unternehmen in der Startphase, das dazu beiträgt, die gewerbliche Kreditvergabe für Finanzinstitute weltweit zu verändern

QuadraGen kündigt die Markteinführung seiner SaaS-Plattform der nächsten Generation für die Verwaltung gewerblicher Kredite an, die Finanzinstitute bei der Umgestaltung ihrer komplexen Kreditverarbeitungsprozesse unterstützt. Die QuadraGen-Plattform unterstützt verschiedene Bereiche des Kreditgeschäfts und ermöglicht eine effizientere und effektivere Verarbeitung von Kreditinformationen, Risikomanagement und Entscheidungsfindung.

Die SaaS-Plattform von QuadraGen besteht aus einer Reihe von unabhängig voneinander einsetzbaren Microservices, die bestehende Technologien ergänzen und Lücken schließen, in denen Prozesse und Funktionen nicht gut ausgeführt werden, oder alte Funktionen durch die Software der nächsten Generation ersetzen. Hauptunterscheidungsmerkmal von QuadraGen ist sein Expertenteam, das über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der gewerblichen Kreditvergabe verfügt und komplexe Probleme im Kreditgeschäft versteht und löst.

Größe, Komplexität, Anzahl der Teilnehmer und Geschwindigkeit der Kreditmärkte stellen die Finanzinstitute vor große Herausforderungen. Viele Institute verwenden interne oder veraltete Systeme, die für die ständig wachsenden Anforderungen nicht mehr ausreichen. QuadraGen hat bereits Fähigkeiten entwickelt, welche die Kunden in die Lage versetzen, betriebliche Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen und zukünftiges Wachstum zu sichern.

QuadraGen ist eine neu gegründete Tochtergesellschaft von The Lending Practice, einem spezialisierten Beratungsunternehmen für die Kreditvergabe, das seinen Kunden Beratungskapazitäten in allen Segmenten des Kreditlebenszyklus für alle Arten von gewerblichen Krediten von C&I bis CRE, ABL bis SBA bietet. Einige Führungskräfte von The Lending Practice sind auch Führungskräfte von QuadraGen.

Edward Ho verstärkt das QuadraGen-Team und verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Fintech und IT-Dienstleistungen sowohl bei börsennotierten als auch bei Private-Equity-geführten Unternehmen. Zuletzt war er EVP und General Manager bei DXC Technology, einem großen, globalen IT-Dienstleister. Zuvor war er President Global Transaction Solutions von D+H Corporation, President Chief Operating Officer von Fundtech Corporation, EVP und General Manager von Misys plc und CEO President von IQ Financial Systems. Derzeit ist er Vorstandsmitglied von TLG Acquisition One Corporation, einer an der NYSE notierten Special Purpose Acquisition Company. Zuvor war er in den Vorständen mehrerer Fintech-Softwareunternehmen tätig.

"Ich fühle mich sehr privilegiert, diese Aufgabe in einem Team von Weltklasse-Experten im Bereich der gewerblichen Kreditvergabe zu übernehmen. QuadraGen wird versuchen, mit seiner Plattform und seinen Dienstleistungen der nächsten Generation die vielen Lücken zu schließen, die Finanzinstitute in ihrem Betrieb erleben. Dies ist eine aufregende Zeit für das Unternehmen, und QuadraGen begegnet den sich schnell ändernden Bedürfnissen der Finanzinstitute auf durchdachte und innovative Weise", so Ho.

"Es ist eine großartige Gelegenheit, erstklassige Software für die gewerbliche Kreditvergabe zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und unsere Kunden bei der Optimierung ihrer gewerblichen Kreditsysteme zu unterstützen. Wir sind begeistert, dass Ed sich uns bei diesem neuen Vorhaben anschließt, und wir sind sehr erfreut, dass er das Unternehmen durch die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase führen wird", so Paul Spiteri, Gründer und CEO von The Lending Practice und CEO von QuadraGen.

