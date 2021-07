Köln. (ots) - Wolfgang Grupp, Inhaber und Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema, kritisiert die CDU scharf für ihren innerparteilichen Umgang miteinander. "Ich wähle keine CDU mehr, so lange die beiden Damen da oben dieses Hin und Her machen - denn mit ihrem Geschacher haben die den Herrn Merz beim Parteivorsitz ausgelinkt. Das ist nicht meine Welt", sagt er im Podcast "Die Wochentester" von "Kölner Stadt-Anzeiger" und RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)". "Ich wähle keine CDU mehr, so lange die beiden Damen da oben dieses Hin und Her machen - denn mit ihrem Geschacher haben die den Herrn Merz beim Parteivorsitz ausgelinkt. Das ist nicht meine Welt", sagt er. Der Unternehmer bezieht sich dabei auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und die frühere Bundesvorsitzende der CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Gegen den CDU-Bundeskanzlerkandidaten Armin Laschet habe er persönlich nichts einzuwenden. "Ich schätze den Herrn Laschet, er ist Rheinländer, da ist alles in Ordnung." Seine politische Alternative: "Jetzt wähle ich die FDP in der Bundestagswahl."



